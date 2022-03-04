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04 Mart 2022 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 19:00:00

Bu fedakarlık kızlar için!

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Bitlis'te görevli öğretmenler, okula gönderilmeyen kız çocuklarını tespit edip, kar kış demeden tek tek kapılarını çalıyor. Aileleri ikna eden eğitim neferleri okula dönüş yapan çocukların maddi manevi eksiklerini de tamamlıyor.

KÖY KÖY GEZİYORLAR

Bitlis'in Hizan ilçesinde 75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, kız öğrencilerin okula devamlılığını sağlamak için köy köy dolaşarak ailelerini ikna ediyor. Kız çocuklarının eğitime kazandırılması amacıyla oluşturulan ekipte gönüllü olarak yer alan eğitim neferleri, devamsızlık yapan kız öğrencilerinin eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak için çaba gösteriyor.

KARLI YOLLARI AŞTILAR

Haftanın belli günlerinde mesafe gözetmeksizin karlı yolları aşarak öğrencilerin bulunduğu köylere giden öğretmenler, kız çocuklarını tekrar okula göndermeleri için aileleriyle görüşüyor. Bu kapsamda ilçeye 30 kilometre mesafedeki Karbastı Köyü'ne giden öğretmenler, burada yürüttükleri çalışma sonucu okula gitmeyen 3 kız çocuğunu, ailelerini ikna ederek eğitime kazandırdı.

Öğrencileri için bütün zorluklara göğüs geren, bazen kar ve çamur nedeniyle yolda kalan araçlarını iten, bazen de köylere yaya ulaşan öğretmenler,2,5 yılda yaklaşık 100 kız çocuğunun eğitimine devam etmesine katkı sağladı.

Etiketler : bitlis öğretmen kız çocukları öğrenci yaşam eğitim
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