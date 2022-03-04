Bu fedakarlık kızlar için!

Bu fedakarlık kızlar için!

KÖY KÖY GEZİYORLAR

Bitlis'in Hizan ilçesinde 75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, kız öğrencilerin okula devamlılığını sağlamak için köy köy dolaşarak ailelerini ikna ediyor. Kız çocuklarının eğitime kazandırılması amacıyla oluşturulan ekipte gönüllü olarak yer alan eğitim neferleri, devamsızlık yapan kız öğrencilerinin eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak için çaba gösteriyor.

KARLI YOLLARI AŞTILAR



Haftanın belli günlerinde mesafe gözetmeksizin karlı yolları aşarak öğrencilerin bulunduğu köylere giden öğretmenler, kız çocuklarını tekrar okula göndermeleri için aileleriyle görüşüyor. Bu kapsamda ilçeye 30 kilometre mesafedeki Karbastı Köyü'ne giden öğretmenler, burada yürüttükleri çalışma sonucu okula gitmeyen 3 kız çocuğunu, ailelerini ikna ederek eğitime kazandırdı.

Öğrencileri için bütün zorluklara göğüs geren, bazen kar ve çamur nedeniyle yolda kalan araçlarını iten, bazen de köylere yaya ulaşan öğretmenler,2,5 yılda yaklaşık 100 kız çocuğunun eğitimine devam etmesine katkı sağladı.

