Bu eczaneye giren her dilde konuşabilir

Konya'daki 3 katlı süper eczanenin personeli Çince, İngilizce, Arapça, Farsça, Ugandaca ve Almanca dillerini konuşabiliyor. Üniversitede hayalini kurduğu eczane konseptini çeyrek asır sonra hayata geçiren Eczacı Ahmet Şevik, "En çok isteyip de yapamadığım şey dil öğrenmekti. 'Öğrenemediysek bari çalışanlarımız bilsin' dedik. Konya'da turistik bir bölgedeyiz. Mevlana Müzesi'ne çok yakınız. Mevlana Müzesi de Türkiye'nin en çok ziyaret alan müzelerinden. Farklı diller bilen personel istihdam ederek 7 dilde hizmet veriyoruz" dedi.

