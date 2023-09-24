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24 Eylül 2023 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 15:15:00

Bu domatesler okulun ihtiyacını karşılıyor

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Çankırı'da lise öğrencileri tarafından okullarının uygulama alanlarında yetiştirilen domates satılarak gelir elde ediliyor.

Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okulun uygulama alanlarında yetiştirilen domates satılarak gelir elde ediliyor. Öğrencilerin domates üretimi ile Çankırı'daki okul pansiyonlarının domates ve salça ihtiyacını karşıladıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, bunun yanı sıra büyük ve küçükbaş hayvanları uygulamalı eğitim alanlarında besleyerek elde edilen süt, yoğurt, et gibi gıdalarla da ülke ekonomisine katkı sağladıklarını anlattı.

Etiketler : çankırı öğrenci domates gelir
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