Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 TL
Kardelenleri koparmanın cezasının ise bu yıl 244 bin 315 TL'ye çıktığı öğrenildi.
Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri mest eden Spil Dağı Milli Parkı'nda genellikle şubat ayının sonunda, mart ayının başında açan kardelen çiçekleri; bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ilk cemrenin havaya düşmesinin ardından erken açtı. Kardelenleri koparmanın cezasının ise bu yıl 244 bin 315 TL'ye çıktığı öğrenildi.