VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuveyt Kızılayı, depremlerden etkilenenlere 12 tır yardım gönderdi
Hasar tespit çalışmalarında son durum ne?
Alem FM & Lig Radyo deprem bölgesindeki çocuklarımızla buluşuyor
'Akşener' sözleri ile gündeme gelmişti... Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi
Depremin ardından Türk dünyası tek yürek
Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Maksimum 7 metre yer değiştirdi
Manipülasyona geçit yok! RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza
Münih Güvenlik Konferansı izlenimler
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde depremde hasar gören eserler restore edildi
Yaşanan acı inanılmaz boyutlarda!
ICYF, geleceğin liderlerini dünyanın önde gelen liderleriyle bir araya getiriyor
Başkan Erdoğan'dan Aleyna Ölmez'e ziyaret
"Deprem kendi ülkemizde olmuş gibi harekete geçtik"
Akşener de kentsel dönüşüm karşıtı çıktı! Böyle engel oldu
Evim Yuvan Olsun kampanyasına 4 bin 568 başvuru
Bakan Koca'dan şebeke suyu uyarısı
Hatay'da 'buharlı' görüntüsüyle hafızalara kazındı
Hakan Ülker Kimdir?
Ünlü Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay ‘'İnsülin dirençli bireylerin diyetleri süresince komplikasyonların ...
Uğur Turan; Sağlık Turizmi eşittir güven
"Birbirimize sarıldık, salavat ve şehadet getirdik"
"Türkiye, Yunanistan'a saldırırsa ne yaparsınız?" sorusuna çok net yanıt
Bakan Koca'dan sakalını neden kesmediği sorusuna yanıt
İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem
22 Şubat 2023 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 16:30:00

Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 TL

ABONE OL

Kardelenleri koparmanın cezasının ise bu yıl 244 bin 315 TL'ye çıktığı öğrenildi.

Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri mest eden Spil Dağı Milli Parkı'nda genellikle şubat ayının sonunda, mart ayının başında açan kardelen çiçekleri; bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ilk cemrenin havaya düşmesinin ardından erken açtı. Kardelenleri koparmanın cezasının ise bu yıl 244 bin 315 TL'ye çıktığı öğrenildi.

Etiketler : koparmanın cezası 244 bin 315 TL Manisa ve İzmir Spil Dağı Milli Parkı kardelen çiçekleri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX