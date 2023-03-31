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31 Mart 2023 Cuma 13:18:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 13:18:00

Bu çayevinde çaylar bedava

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Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren bir çayevinde deprem sonrası Ramazan ayında vatandaşların bir nebze olsun keyifli vakit geçirmeleri için işletme sahibi Mehmet Tatlı tarafından ücretsiz çay ikramı yapılıyor. Tatlı, "İnsanlarımızın geneli bu tarz girişim yapsa yaralarımız hızlı şekilde sarılır" diyor.

İmkanların yettiği kadar vatandaşlara yararlı olmaya çalıştıklarını ifade eden işletme sahibi Mehmet Tatlı, "Elimizden geldiğinde onu yapmaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız büyük bir şey yok ama en azından insanlar bir sıcak bardak çay içsinler diye bu hareketi düzenledik. Elimizden bu geldiği için bu fikri ortaya attık ve en azından şu zor günlerde cebinde kısıtlı imkanlarla vakit geçiren insanların en azından ücretsiz çay içmelerini istedik. Gücümüz buna yetiyor, imkanlarımız bununla kısıtlı. Yani insanların geneli bunu yaparsa büyük bir yara sarılır. Çünkü insanlar elinden geleni yapmaya çalışsa bir kalkınma sağlar hepimize" dedi.

Etiketler : kahramanmaraş çayevi çay bedava

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