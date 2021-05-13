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13 Mayıs 2021 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 16:00:00

Bu böceğe ‘Kürklü düğün' adı verildi

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Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'nın zirvesinde tesadüfen keşfedilen böcek türü, renkleriyle hayranlık uyandırıyor.

Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'nın zirvesinde tesadüfen keşfedilen böcek türü, renkleriyle hayranlık uyandırıyor. Müzisyen Aygün Çam'ın, beste yapmak için çıktığı dağın zirvesinde düğün çiçeklerinin üzerinde fark ettiği endemik türün uluslararası literatürde "Pygopleurus koniae" olarak isimlendirilen "Glaphyridae" familyasından bir böcek olduğunu tespit edildi. Elazığ'da ilk defa polenleriyle beslendiği düğün çiçeği üzerinde görülen bu türe, "Kürklü düğün böceği" adı verildi.

Etiketler : haroğlu dağı aygün çam kürklü düğün böceği
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