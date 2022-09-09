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09 Eylül 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 14:30:00

Bu berberin eşi benzeri yok

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Berber Murat Erler, hayalini kurduğu işyerini Tokat'ta faaliyete geçirdi. Eski eşyalara olan tutkusu nedeniyle berber dükkânını antikacı gibi dizayn eden Erler, müşterilerine farklı bir ortamda tıraş imkanı sundu.

Berber Murat Erler, hayalini kurduğu işyerini Tokat'ta faaliyete geçirdi. Eski eşyalara olan tutkusu nedeniyle berber dükkânını antikacı gibi dizayn eden Erler, müşterilerine farklı bir ortamda tıraş imkanı sundu.

Eski eşyalardan piyanoya, bilardo masasından okuma köşesine, satranç takımından masa tenisine birçok eşyanın bulduğu berber dükkanı tıraş olmaya gelenleri şaşırtıyor. Mekan, beklemek için can atılan bir yer oldu.

Berber Murat Erler, eski eşya biriktirmeye başladıktan sonra huzur bulabileceği bir işyeri düşüncesini hayata geçirdiğini belirterek, "İşyerimin bu hale gelmesi 6 sene sürdü. Bu ilerleyen yıllarda daha da ilginçleşebilir. Farklı fikirlerin oluşuyor. İlk zamanlar biraz farklılık garipserdi. Fakat bu ortamdan hoşlanan insanların bir araya geldiği bir iş yeri oldu. Daha çok böyle tek koltuklu VIP bir dükkan. Birazcık daha antikadan, eskiden, yeniden hoşlanmayan insanların, kitaptan müzikten sohbet etmek isteyen insanların bir araya geldiği bir ortam oluştu. Küçük sayılmayacak bir kütüphanemiz var. Mini bir bilardomuz var. Bazen üstünü kapatıp mini masa tenisi yapıyoruz. Satranç oynuyoruz. Bir piyanomuz var. İnsanlar müzik aletlerini alıp geliyor. Bağlama çalan, bağlama getiriyor. Keman çalan keman getiriyor" dedi.

Beklemek için can atılan bir yer oldu

Tıraş olmanın ayrıntı kaldığını ifade eden Erler, "Daha çok biraz huzur bulmak isteyenlerin geldiği bir yer oldu. İstanbul'daki bir yorgunluktan sonra burada biraz kafa dinlemeye geldim. Aslında emekli gibi biraz daha rölantide az çalışıp kendime çok zaman ayırmaya çalışıyorum. Daha çok keyif aldığı bir yer aslında. Randevulu çalışıyoruz. Çok bekleyen olmuyor ama beklemek için de can atılan bir yer aslında oldu" diye konuştu.

Sercan Yıldız, tıraş olmaya erken gelmeye çalıştığını belirterek, "Kitap okuyoruz, satranç oynuyoruz, bilardo etkinliği var, piyano var. Buranın dinlenebileceğiniz kendinize terapi olabilecek bir yer olduğunu düşünüyorum. Burada berber koltuğuna oturduğunuz zaman sadece tıraş olmuyorsunuz. Bir huzur veriyor. Güzel bir atmosfer" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Berber Murat Erler TOKAT Sercan Yıldız
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