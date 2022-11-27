Bu atlar para basıyor

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27 Kasım 2022 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 19:30:00

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Malatya'da yetiştirilen 82 tayın satışlarından yaklaşık 30 milyon gelir elde edildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Osmanlı döneminde kurulan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 82 tayın yıl içerisindeki satışlarından yaklaşık 30 milyon gelir elde edildi.

Yıl içerisinde şampiyon Özgünhan'ın tayı Akatahan'ın satışında 2 milyon gelir elde edildiğini kaydeden İşletme Müdürvekili İdris Tanrıkulu, "On bir tane aygırımız var bunların içerisinde şampiyon aygırımız Özgünhan'ın tayları talep görmekte" dedi.

Etiketler : malatya tay yaşam
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