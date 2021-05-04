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04 Mayıs 2021 Salı 21:34:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:19:00

Bu aşk engel tanımaz

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Yürüme engelli Selfinaz ve Orhan Güngör 15 yıl önce görücü usulüyle evlendi. Aşkları ilk günkü gibi taze kalan ve engelleri birlikte aşmaya söz veren Güngör çifti, adeta birbirlerinin eli ayağı olmuş durumda.

Amasya'nın Taşova İlçesi'nde yaşayan bedensel engelli Selfinaz (39) ve Orhan Güngör (40) çifti, 15 yıl önce görücü usulü tanıştırılıp evlendi. Bir yıl sonra da kızları dünyaya geldi. Yürüme engelleri nedeniyle hareket etmekte zorluk çeken çift adeta birbirinin eli ayağı oldu.

HER ANLARI BİRLİKTE GEÇİYOR

Ev işlerini beraber yapan, pazara beraber giden Güngör çifti, hayatın tüm zorluklarına birlikte göğüs geriyor. Her konuda eşiyle birbirlerine destek olduklarını vurgulayan Güngör, "Engelimiz mutluluğumuza hiçbir zaman engel olmadı, bundan sonra da olamaz" dedi.

Görücü usulüyle evlenmelerine rağmen birbirlerini çok sevdiklerini belirten Selfinaz Güngör, "Ben onun halinden anlıyorum, o benim halimden anlıyor. Beraber bu yuvayı sevgimizle ayakta tutuyoruz. Birbirimize duyduğumuz sevgi giderek arttı" diyor. Orhan Güngör, "İkimiz de engelli maaşı alıyoruz, kimseye muhtaç değiliz" diye konuştu.

Etiketler : aşk engel engelli
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