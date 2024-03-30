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30 Mart 2024 Cumartesi 07:29:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 07:29:00

Bu aile kütüphaneden çıkmıyor

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Kırklareli'nde öğretmen çift ile ikiz kızları kitap okuma tutkularıyla çevresindekilere örnek oluyor.

Kırklareli'nde öğretmen Uygar ve Özlem Özdemir çifti ile ikiz kızları kitap okuma tutkularıyla çevresindekilere örnek oluyor. Özdemir çifti, mesailerinin ardından sık sık üç yaşındaki kızlarıyla Kırklareli Halk Kütüphanesine gidiyor. Burada, çocuk oyun salonunda zeka oyunlarıyla başlayan etkinlikler, masal salonunda devam ediyor.
Etiketler : kırklareli ikiz kitap kütüphane öğretmen
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