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Bu aile kütüphaneden çıkmıyor

Bu aile kütüphaneden çıkmıyor

Kırklareli'nde öğretmen çift ile ikiz kızları kitap okuma tutkularıyla çevresindekilere örnek oluyor.

Kırklareli'nde öğretmen Uygar ve Özlem Özdemir çifti ile ikiz kızları kitap okuma tutkularıyla çevresindekilere örnek oluyor. Özdemir çifti, mesailerinin ardından sık sık üç yaşındaki kızlarıyla Kırklareli Halk Kütüphanesine gidiyor. Burada, çocuk oyun salonunda zeka oyunlarıyla başlayan etkinlikler, masal salonunda devam ediyor.