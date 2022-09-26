26 Eylül 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 18:30:00
Bozkırın Tezenesi'ni türkülerle andılar
Neşet Ertaş'ın türkülerini söyleyerek, 'Bozkırın Tezenesi'ni vefatının 10. yıl dönümünde andı.
Aksaray Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği bölümü okuyan 2 genç, ellerinde gitarlarıyla sokak sokak gezip Neşet Ertaş'ın türkülerini söyleyerek, 'Bozkırın Tezenesi'ni vefatının 10. yıl dönümünde andı.
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- Bozkırın Tezenesi'ni türkülerle andılar