Ardahan'dan Artvin Şavşat'a gelen gençler beklenmedik bir olayla karşılaştı. Doğa tutkunu 6 arkadaş Sahara Milli Parkı mesire alanında 3 boz ayı ile karşılaştı. Gençler ses çıkartarak ve el feneri ile boz ayıları kaçırmayı başardı.



SESE UYANDILAR!



Mesira alanında çadır kuran gençler gece yarısı ayıların gürültüsüyle uyandılar. Cesur davranan gençler, el fenerleriyle ve ses çıkararak ayıları korkutmayı başardılar.

Kendilerine ve çadırlarına zarar vermeden boz ayıları uzaklaştırmayı başaran gençler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülediler.

İLK DEFA KARŞILAŞTILAR!

Yaban hayatına karşı alışkın olduğunu belirten doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Necati Sütçü, birlikte kamp yaptığı arkadaşlarının böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını belirtti.

Unutulmaz bir gece yaşadıklarını ifade eden Sütçü bölgede ayı popülasyonunun yoğun olduğunu söyledi.

Sütçü, kamp yapacakları yaban hayvanlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.