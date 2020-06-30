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Boynuzlu horoz 'Michael' görenleri şaşkına çeviriyor
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30 Haziran 2020 Salı 11:57:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 11:57:00

Boynuzlu horoz 'Michael' görenleri şaşkına çeviriyor

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Bahçesinde tavuk yetiştiren Vedat Aksu'nun sahibi olduğu 'Michael' adındaki boynuzlu horoz, görenlerin ilgisini çekiyor.

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Muratbey Mahallesi'nde yaşayan Vedat Aksu, evinin bahçesinde hobi amaçlı tavuk yetiştiriyor.

Kuluçka sonrası yumurtalardan çıkan civcivlerden biri ise Aksu'nun dikkatini çekti.

Aksu, büyüyen civcivlerin içerisindeki bir horozun kunkulunun altında boynuzlarının olduğunu fark etti.

HOROZA 'MİCHAEL' İSMİNİ VERDİ

Bir müddet bu konuda araştırma yapan Aksu, horozunun Fransa'nın Marsilya şehrinde benzer türlerin olduğunu ve 'Boynuzlu Pado' olarak adlandırıldığını öğrendi.

Ender bulunan boynuzlu bir horoza sahip olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Aksu, horozunun adını 'Michael' koydu.

"SAYISIZ TEKLİF ALDIM, GERİ ÇEVİRDİM"

2 yaşındaki horozunun ilgi odağı haline geldiğini belirten Aksu, "Çok şaşırdım, hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Görenler de önce şaşırıyor. Sabah ve akşam saatlerinde yem ve su vermek için dışarı çıkardığım horozuma gözüm gibi bakıyorum. Boş zamanlarımın birçoğunu horozumla geçiriyorum. Bugüne kadar horozu satmam için sayısız teklifler aldım ama hepsini geri çevirdim" dedi.

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