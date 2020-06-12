Böyle iğrençlik görülmedi... Ambulansta sağlıkçıya cinsel taciz!

Yuh artık! Ambulansta kendisini hastaneye götüren sağlık personelini taciz etti
Kaynak: İHA
Koronavirüs salgını döneminde aralıksız çalışan sağlıkçılar, kimi zaman şiddete kimi zaman da cinsel saldırılara maruz kalıyor. Mide bulandıran haberin son adresi Samsun oldu. İlkadım ilçesinde alkol komasına giren bir adama müdahale eden kadın sağlıkçı, ambulansta cinsel tacize uğradı. Zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta alkol komasına girdiği iddia edilen İ.G.'yi (34) gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulans sevk edildi.
AMBULANSTA ELLE TACİZ
Hastaneye götürülmek için ambulansa konulan İ.G.'nin ambulans içinde sağlık görevlisi 29 yaşındaki kadını elle taciz ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan İ.G., Gazi Polis Merkezine teslim edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polisteki sorgusu tamamlanan İ.G., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren İ.G. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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