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31 Temmuz 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 17:00:00

Boyları küçük aşkları büyük

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Fransa'da yaşayan Konya'nın Derebucak ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi doğumlu gurbetçi Rahim Yazar ile Yunak'ta oturan Başak Tetik, sosyal medyada başlayan yıldırım aşkı sonrasında Beyşehir ilçesinde yapılan davullu zurnalı düğün töreninin ardından dünya evine girdi.

Fransa'da yaşayan Konya'nın Derebucak ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi doğumlu gurbetçi Rahim Yazar ile Yunak'ta oturan Başak Tetik, sosyal medyada başlayan yıldırım aşkı sonrasında Beyşehir ilçesinde yapılan davullu zurnalı düğün töreninin ardından dünya evine girdi.

1 metre 35 santimetre boyundaki 32 yaşındaki Başak ile metre 45 santimetre boyundaki gurbetçi 28 yaşındaki Rahim, kısa süre önce Akşehir ilçesinde kıyılan nikah merasimi sonrasında Beyşehir'deki düğün töreninde gelinlik ve damatlıklarını giyerek evlilik hayallerini gerçekleştirdi.

Dünya evine giren çiftin yaşadığı mutluluk düğün atmosferine de yansıdı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Mesire Alanı'nda renkli görüntülerin yaşandığı düğünde piste el ele gelen çift davetlilerce alkış yağmuruna tutuldu. Rahim Yazar, duvağını kaldırdığı eşinin önünde diz çöküp evlilik teklifi yaparken, yüzüğü parmağına taktıktan sonra aile büyüklerinin ellerini öptü. Pistte uzun süre birlikte oynayan çifte yakınları ve davetliler de eşlik etti. Rahim Yazar, çalan davul zurna eşliğinde kaşıklarla oynadı. Çift, daha sonra düğün pastasını da birlikte kesti ve takı merasimi yapıldı. Çifte takı takabilmek için adeta yarışa giren yakınları ve davetliler, salonda uzun kuyruk oluşturdu. Takıların çiftin boyunu aşması üzerine davetliler masa üzerine konulan sepete takılarını bırakarak çifti tebrik etti, mutluluklar diledi.

Ailesinin Derebucak'a bağlı Çamlık Mahallesi'nden olduğunu belirten damat Rahim Yazar, kendisinin Fransa'da doğup büyüdüğünü ve orada bir alışveriş merkezinde kasiyer ve muhasebeci olarak çalıştığını anlatarak, kendisiyle yakın boya sahip eşiyle tanışma hikayesi hakkında, "Benim eniştem Akşehirli. Eşimin hemşehrisi olur. Eniştem de oralara gitmiş, bir arkadaşına bana göre bir kız olup olmadığını araştırmış. Ona da Başak'ın ismini verince sosyal medyadan yazışarak tanıştık. Oldu, bitti, 1 ayda evlendik" şeklinde konuştu.

Düğün nedeniyle çok heyecanlı ve mutlu olduğunu, hayatının kadınını bulduğunu vurgulayan Rahim Yazar, düğün heyecanı nedeniyle yaşadığı atmosfere hemen alıştığını belirtti. Yazar, Türkiye'ye her yıl memleketine tatil için geldiğini, eşini düğünden sonra Fransa'ya götüreceğini belirtti.

İkamet ettiği ilçe olan Yunak'ta sokak hayvanlarına düşkünlüğü nedeniyle hayvan sever bir bayan olarak tanınan Veteriner Tekniker Bölümü mezunu bayan kuaförlüğü yapan Başak Yazar ise, aldıkları çılgınca bir kararla tanışmalarının 20. gününde nikahı yaptıklarını anlattı. 2 ay sonra da eşiyle düğünde Beyşehir'de bir araya geldiklerini anlatan Başak Yazar, "Çok mutluyuz. Bundan sonra ben de eşim de daha çok eğleneceğiz. Fransa'ya gideceğiz, buradan sonraki hayatıma ben de orada devam edeceğim. Umarım orada da kendime güzel bir çalışma hayatı kurabilirim. Birlikte el ele hayatın sonuna kadar devam inşallah" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Boyları küçük aşkları büyük Beyşehir Başak Yazar
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