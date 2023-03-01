Bowling terapisi

Bolu'da KYK yurtlarında kalan depremzede aileler ve çocukları, unutamayacakları bir gün yaşadı. 75 yaşındaki Mehmet Işık, hayatında ilk defa bowling oynadı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE BULUŞTULAR

Bolu Valiliği koordinesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gençlik liderleri ve gönüllü gençler, depremzede ailelerle etkinlik gerçekleştirdi. Hattat Emin Barın ve Gölköy yurtlarında kalan depremzede aileler, gençlik liderleri ile gönüllü gençler Highway Alışveriş Merkezi'nde bir araya geldi.

'ÖMRÜMÜZDE GÖRMEDİĞİMİZ ŞEYLER'

100 depremzede çocuk ve ailelerin katılımıyla yapılan etkinlikte moral için çeşitli oyunlar düzenlendi. Malatya'da gelen ve hayatında ilk defa bowling oynayan 75 yaşındaki Mehmet Işık ise, "Herkesten Allah razı olsun. Bowling oynadık, birçok şey yaptık, ömrümüzde görmediğimiz şeyleri yaptık" dedi.

Ne gerekiyorsa yapılıyor



Hayatında ilk defa bowling oynama mutluluğu yaşayan Mehmet Işık, "Allah devletimizden razı olsun, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizler için ne gerekiliyorsa yapılıyor" ifadelerini kullandı.