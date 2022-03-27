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27 Mart 2022 Pazar 13:01:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 13:01:00

Bosna Hersek Gazileri Türkiye Gençlik Vakfı'nda Gençlerle Buluştu

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Türkiye Gençlik Vakfı Üniversite Koordinatörlüğü tarafından ‘' Balkan ve Bosna Hersek Çalıştayı'' düzenlendi. Programda Bosna Hersek Gazileri ile gençler bir araya gelerek Bosna'nın dünü, bugünü ve yarınını konuştular.

Ortaokul, lise ve üniversite gençliği için düzenlediği çalışmalara tüm hızıyla devam eden Türkiye Gençlik Vakfı ''Balkan ve Bosna Hersek Çalıştayı'' programını düzenledi. Programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Hazim Basic, Sahudin Kacar ve Hamza Yavuz katıldı. Gazi Sahudin Kacar konuşmasında: "1992 yılında savaş başladığı zaman çok şaşırdık, böyle bir şey olacağını düşünmüyorduk. Buradaki kahramanlar el ele verip abluka altına alınmış Saraybosna'nın savunması için el birliği yaptı. Biz öncelikle kendi içimizde inancımızla kendi topraklarımız için, kendi namusumuz için mücadele ettik ve el ele verip kenetlendik. Ancak daha sonra birbirimize kenetlenince mücadelemizi kahramanlıklarla devam ettirdik. Bizlere çok alçakça saldırdılar. Vatanımızdaki mücadelemizde bize en çok desteği veren Türkiye oldu. Bizim dostlarımızın sizler olduğunu biliyoruz" sözlerine yer verdi.

Türkiye ve Bosna ilişkileri üzerine gerçekleşen çalıştaya gençlerin ilgisi yoğundu. Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkez'de düzenlenen programa 45 Bosna Hersek Gazisi katıldı.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER İÇİN VERİMLİ BİR HAFTA OLDU

Türkiye Gençlik Vakfı ''Balkan ve Bosna Hersek Çalıştayı'' programının yanı sıra 23 Mart tarihinde ''İhtisas Akademi'' projesi kapsamında ''Algı Yönetimi'' programını düzenledi. Programa konuşmacı olarak katılan TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu: '' Farkındalık oluşturma anlamında medya okuryazarlığı ve dijital medya okuryazarlığına büyük görev düşüyor. Burada herkes sorumluluk bilinciyle, sosyal medya paylaşımlarına, dijital platformlardaki içerik paylaşımlarında iki kez kontrol ederek, kaynağın güvenilirliğini sorgulayarak, görsel sorgulamalar yaparak mutlaka medya mesajlarına karşı hem geleneksel de hem dijital medya mesajlarına karşı şüpheci yaklaşmalı ve alınan bilginin kaynağı sorgulanmalı. Görseli sorgulanmalı. Haberin tarihine bakılmalı. Arşiv bilgisi olup olmadığı kontrol edilmeli. Bir takım dinamikler üzerinden şüpheci bir tavırla her türlü mesajın kontrol edilmesinde yarar var diye düşünüyorum'' dedi.

Etiketler : Türkiye Gençlik Vakfı ’Balkan ve Bosna Hersek Çalıştayı Prof. Dr. Hazim Basic Sahudin Kacar
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