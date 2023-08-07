"Ailelerin evliliğe müdahale etmesi, boşanmaya yol açıyor"

Birçok kişi aşk, arkadaşlık, aile kurma arzusu, finansal istikrar, sosyal statü gibi farklı nedenlerden dolayı evlenirken, araştırmalar günümüzde evlilik oranlarının giderek düştüğüne, boşanmaların vakalarının ise arttığına işaret ediyor. HerNorm'un açıkladığı istatistikler evliliklerin son 30 yılda neredeyse yarı yarıya düştüğünü gösterirken, 2023'te yapılan tüm evliliklerin %50'sinin boşanmayla sonuçlanacağı tahmin ediliyor. Boşanmaların en çok yaşandığı bölgelerin başında Maldivler, Kazakistan ve Rusya gelirken, sıralamayı Belçika, Moldova ve Çin takip ediyor. Bu tablo ülkemizde de benzer şekilde seyrediyor. Türkiye'de 2022'de bir önceki yıla kıyasla boşanmaların %2,94 arttığı ve 180 bin 954 çiftin boşandığı gözleniyor.

Hem diğer coğrafyalarda hem de ülkemizde gerçekleşen boşanma vakalarının arka planında birçok sebebin bulunabileceğine dikkat çeken boşanma avukatı Av. Bilgehan Utku, konuyu şu sözlerle değerlendirdi: "Evlilikler, birçok farklı nedenden dolayı sonlanabilirken, bunun en yaygın itici gücü bağlılık eksikliğidir. Nitekim insanların %75'i boşanma nedeni olarak bunu sebep gösterirken %60'ı sadakatsizlik, %45'i ise erken yaşta evlendikleri için boşandıklarını aktarıyor. Tarafların ailelerinin evliliğe karışması da boşanma nedenleri arasında yer alıyor."

"EVLİLİK, BAZI KÜLTÜRLERDE SOSYAL STATÜ OLARAK KABUL EDİLİYOR"



Av. Bilgehan Utku, "Evlilik, her ne kadar iki kişi arasındaki ilişkinin devlet nezdindeki temsili olsa da, bazı kültürlerde sosyal statünün bir göstergesi olarak da kabul edilebiliyor. Bu durum, her iki tarafın ailelerinin evliliğe dahil olmasına yol açabilirken çiftlerin sorun yaşamasına neden oluyor. Örneğin, evli bir çift herhangi bir anlaşmazlık yaşadığında ve aileler bu problem hakkında yorumlarını dile getirdiklerinde kolay bir şekilde çözülebilecek olan konu, dış etkenlerden dolayı karmaşık bir hal alabiliyor. Dolayısıyla problem daha ciddi bir boyuta ulaşma riski taşıyor" dedi.

"AİLELERİN EVLİLİĞE KARIŞMASI, ÇİFTİN BOŞANMASINA YOL AÇABİLİYOR"



Çiftlerin evliliklerinde yaşadıkları sorunların iki kişi arasında kalması gerektiğinin altını çizen Mil Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı ve boşanma avukatı Av. Bilgehan Utku, "Kadın ya da erkek tarafların ailelerinin kendi çocuklarını haklı görmesi, yönlendirmesi, karşı tarafa ilişkin ya da konuya dair yorumda bulunmaları, aslında çözülebilecek bir sorunu derinleştirerek boşanma kararına vardırabiliyor. Öyle ki bu sonuca ulaşılması için yalnızca bir sorunun var olması bile gerekmiyor. Ailelerin günlük yaşamın akışında da evliliğe, çiftlerin düzenine, diyaloglarına dair yorumda bulunması da yeni çatışma alanları oluşturabiliyor. Boşanma hukuku alanında hizmet veren Mil Hukuk Bürosu olarak biz de müvekkillerimizden bu sorunun sık sık yaşandığını kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.

"MÜDAHALEYE SESSİZ KALAN EŞ, KUSURLU BULUNUYOR"



Mahkemelerin davayı iki tarafın da görüşlerini inceledikten sonra sonuçlandırdığını söyleyen Av. Bilgehan Utku, "Ailelerin evliliklerine karışmasından dolayı boşanma kararını aldıklarını aktaran çiftlerde hakim, ailelerin evliliğe müdahale etme sebeplerini sorgular ve tarafların bu duruma verdiği tepkiyi ölçer. Bu müdahaleye sessiz kalan eş ise genellikle kusurlu bulunur. Olay ve durum örgüsünün evliliğin devam etmesine engel teşkil etmesi halinde ise evlilik hakim kararınca sonlandırılır" şeklinde konuştu.