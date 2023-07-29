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29 Temmuz 2023 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 13:15:00

Boşanma aşamasındaki eşe cinsel içerikli mesaj "cinsel taciz" sayıldı

Kaynak: AA

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Yargıtay, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşine cinsel içerikli mesaj atan kişi hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davada verilen beraat kararını kanuna aykırı bularak bozdu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, Antalya'da yaşayan ve boşanma davaları devam eden çiftten biri, telefon aracılığıyla eşine cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Bu durumdan rahatsız olan eş, suç duyurusunda bulundu.

Hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla dava açılan ve Manavgat 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan mesajı atan eşin, beraatine karar verildi.

"BERAATİNE KARAR VERİLMESİ KANUNA AYKIRI"

Yerel mahkeme kararına yapılan itiraz üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen beraat kararını kanuna aykırı buldu ve oy birliğiyle bozdu.

Sanığın attığı mesaj içeriklerinin tespit edildiği, eşinin açıkça rızasının bulunmaması nedeniyle suçun unsurlarının oluştuğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın cinsel içerikli mesajları cep telefonu aracılığıyla gönderdiği, Türk Medeni Kanunu'nun 197. maddesinin boşanma aşamasındaki eşlere ayrı yaşama imkanı tanıyıp, bu süreçte katılanın sanığın taciz içerikli eylemlerine açıkça rızasının bulunmadığının anlaşılması karşısında, üzerine atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan yazılı gerekçeyle beraatine hükmedilmesi kanuna aykırıdır."

Türk Ceza Kanunu'nun 105'inci maddesinde "cinsel taciz" suçunu işleyenlere mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi, suçun, posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmesi halinde ise cezanın yarı oranında arttırılması öngörülüyor .

Etiketler : yargıtay boşanma cinsel taciz
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