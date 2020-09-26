  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6604
  • Euro
    8,9115
  • Altın
    458,4930
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürüyor
Çanakkale Gökçeada açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem!
Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 3 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Emmanuel Macron'a SAMP-T çağrısı: Ortak üretim muhalefetini kaldırın
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı
Tekirdağ'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Borç nedeniyle siyanürle ailesini öldürenin senedi tefecilerde çıktı
Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldı
Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak atacağımız adımlar çok önemli
İngiltere'de polis Kovid-19 önlemleri karşıtı grubun protestosuna müdahale etti
Sadakataşı Derneği'nden Lübnan'daki 800 mülteci aileye yardım
Ruhani: Irak'ın içişlerine müdahale etme peşinde olmadık
Eskişehir'de üniversiteler uzaktan eğitimi tercih edince ev kiraları düştü
Bakan Koca: Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 274 bin 514'e yükseldi
Almanya'da camiler 3 Ekim'de 'Açık Cami Günü' etkinliğiyle kapılarını ziyaretçilere açıyor
İçişleri Bakanlığı: 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir
Bakan Albayrak: İstikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz
Almanya'da binlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti
Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftini ölümle tehdit etmişti! Hazar Ergüçlü de dava açıyor
Diyab: Ülkenin içinden geçtiği dönem istisnaidir ve istisnai çabalar gerektiriyor
Johnson, Kovid-19'a karşı dünya liderlerini birlik olmaya çağırdı
Hindistan'dan aşı üretiminde tüm insanlığa yardım sözü
Başkan Erdoğan: Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir
Balıkçının yüzü güldü! Palamutta bolluk yaşanıyor
26 Eylül 2020 Cumartesi 21:08:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 21:08:00

Borç nedeniyle siyanürle ailesini öldürenin senedi tefecilerde çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya'da tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma, silahla tehdit ve darp, zorla senet imzalattırılması suçlarına karıştıkları iddiasıyla K.E. elebaşılığındaki 11 kişiyi takibe aldı.

Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, örgüt elebaşı dahil 11 zanlı yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile elebaşının ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı, yurda yasa dışı yollara sokulmuş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki piton ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Borç nedeniyle siyanürle ailesini öldürenin senedi de örgütte çıktı

Öte yandan, 11 Kasım 2019'da tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisini, eşini ve çocuklarını öldüren S.Ş'nin de suç örgütüne borçlu olduğu öğrenildi. S.Ş'nin bu borcuna ait senedi de yapılan aramalarda bulundu.

Suç örgütü üyelerinin, intihar olayına ilişkin bağlantısı üzerinde çalışma yapıldığı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER