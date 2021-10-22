Boncuklu Tarla'da tapınak bulundu

Mardin'in Dargeçit ilçesinin Ilısu Mahallesi'ndeki Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık olduğu düşünülen tapınak ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Ergül Kodaş, "Bulunan yapı hem Göbeklitepe ile hem de bölgede bu döneme ait yapılarla benzer özellikler taşıyor. Yapının kendine özgü bir mimari üslubu, şekli ve iç düzenlemesi var. Bu özellikleriyle benzeri başka bir yerde var diyemeyiz. 12 bin yıla tarihlenen bir tapınak olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

