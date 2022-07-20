VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 32 kişinin tedavisi sürüyor
Sarıçam nöbeti
Libya'da Hafter ile Dibeybe arasında ittifak iddiaları ve muhtemel yansımalar
Sri Lanka'da derinleşen kriz ve jeopolitik etkileri
Emine Erdoğan, Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçılarının 'Barış Konseri'ni izledi
Başkan'dan esprili yanıt: O söyledi ben yaptım
Influencer Nuriye Çomak: “Ev hanımlarına istihdam sağlıyoruz “
"Bunu biz mi yaptık?"
Göksel Gümüşdağ'ın acı günü... Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor
Abdülhamid Han Akdeniz'e çıkıyor!
Başkan Erdoğan, Kayseri'de 3.5 milyar TL'lik 111 yatırımın açılışını gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay faaliyetlerine başlama...
Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 48 yıl geçti
Azerbaycan gazının Avrupa'ya ulaşmasında kilit ülke Türkiye
Atina yakınlarındaki orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü
Bayraktar TB2'ler Batı'ya ilham oluyor!
PKK'lı terörist Savaş Çelik Türkiye'ye getirildi!
İçişleri'nden operasyon: 1141 düzensiz göçmen yakalandı
Meriç Nehri'nde hayran bırakan gün batımı manzarası
Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
Pekin'in Başkan Erdoğan anısı gündem oldu
Putin, Başkan Erdoğan ile yaptığı müzakerenin detaylarını anlattı
20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:22:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:22:00

Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 32 kişinin tedavisi sürüyor

Kaynak: aa

ABONE OL

Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuranlardan, aralarında çocukların da olduğu 32 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı ekiplerince köy ve çevresindeki su kaynaklarından numune alınırken, İl Özel İdaresi personeli de köye su sağlayan depoda temizlik ve klorlama çalışması yaptı.

Ayrıca su deposundan şebeke ile köye giden su kesildi, köy sakinlerine İl Özel İdaresi ekiplerince su dağıtıldı.

Vali Kılıç, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin bölgede inceleme yaptığını belirterek, "Zehirlenmenin nereden kaynaklandığı noktasında çalışılıyor. Su kaynaklı olarak düşünüyoruz ama tam olarak netleşmedi. Birkaç gün sürer sonuç çıkması." diye konuştu.

Bir süre önce bölgede etkili olan sağanağın ardından yaşanan su taşkınlarının köyün içme suyuna sızma ihtimali üzerinde durulduğunu dile getiren Kılıç, "Ama tam olarak netleşmedi." dedi.

Kılıç, hastaneye başvuran kişi sayısının arttığını aktararak, "Şu anda hastanelerde 32 kişi var. Taburcu edilenler de var. Bolu ve il dışındaki hastanelerde 32 kişi tedavi altında." ifadesini kullandı.

Köyde imamlık yapan Zeki Yeşiller de Kurban Bayramı'ndan sonra bazı kişilerin kusma, ishal ve bulantı şikayetleri yaşadığını anlatarak, yetkililerin sudan numune aldığını ve depoda temizlik çalışması yürüttüğünü kaydetti.

Oğlunun tedavisi devam eden İbrahim Arslan ise karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduklarını ifade ederek, "Daha sonra ishale döndü, kanlı ishal oldu. Birkaç defa acile gittik. En sonunda çocuğu yoğun bakıma aldılar. Buradan Ankara'ya sevk edildi. Yoğun bakımdan dün çıktı. Normal servise alındı." şeklinde konuştu.

Arslan, çocuğunun rahatsızlığının neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini sözlerine ekledi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı ekipleri depoda temizlik İl Özel İdaresi personeli
Bodrum'da karantinada

Bodrum'da karantinada
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız

Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız
Anlaşarak ayrıldık

Anlaşarak ayrıldık
Gelinliği 16 bin TL

Gelinliği 16 bin TL
Pozitif şarkı

Pozitif şarkı
Çetin'in panik halleri

Çetin'in panik halleri
3 yıl sonra Harbiye'de

3 yıl sonra Harbiye'de
Sahnede yaşatıyorum

Sahnede yaşatıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX