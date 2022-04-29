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29 Nisan 2022 Cuma 18:27:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 18:27:00

Bolu Dağı'nda yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kaynak: AA

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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin oldukça az olduğu yolda sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Yoğun sis nedeniyle sürücüler araçlarının flaşörlerini açarak seyrediyor.

Karayolları ekipleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücülere, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde ikazda bulunuyor.

Etiketler : Yoğun sis Bolu Dağı Abant
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