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08 Nisan 2021 Perşembe 18:09:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 18:09:00

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

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Karayolları ekipleri, gece boyunca devam etmesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda bekliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede etkili olan sağanak ve sis, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ile Bolu Dağı Polisevi ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları ekipleri, gece boyunca devam etmesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda bekliyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Etiketler : Bolu Dağı Karayolları ekipleri Güzergah
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