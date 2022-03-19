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19 Mart 2022 Cumartesi 18:55:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 18:57:00

Bolu Dağı Tüneli'nde kaza! 18 araç birbirine girdi

Kaynak: AA

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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. 18 aracın karıştığı kazada yaralanan 17 kişinin tedavileri devam ederken, 14 kişi de ayakta tedavi edildi.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli içinde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

18 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı. 14 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

"6'SI TIR, 2'Sİ OTOBÜS 18 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI"

İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardığını belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, şöyle konuştu:

"Maalesef bunlara çok fazla riayet etmeyenler olabiliyor. Gördüğünüz gibi zemin temiz, zeminde buz yok, kar yok, bir şey yok, girişte de yok. Ama maalesef bir vatandaşımız ilk etapta, yani kameradan gördüğümüz kadarıyla direksiyon hakimiyetini kaybediyor, bariyere çarpıyor. Arkadan başka bir araç gelip başka araca çarpıyor, arkadan başka araçlar... 18 araç kazaya karışmış oluyor. Her araçta da maalesef birer ikişer kişi yaralı çıkıyor. 6'sı tır, 2'si otobüs, onun dışındakiler küçük araçlar."

Vali Ümit, ekiplerin çalışmasının devam ettiğini dile getirerek, "Yaralılarımız, en geç 10 dakika içerisinde hastanelere götürüldü. Acil müdahale ekipleri var tünelin, 24 saat esasına göre. Aynı zamanda kameralarla takip ediyoruz. Dolayısıyla hemen müdahale edildi ama maalesef araçlardan çok sayıda yaralı da çıkmış oldu. İnşallah vefat olmaz, temennimiz o" diye konuştu.

TRAFİK AKIŞI D-100 KARA YOLUNA YÖNLENDİRİLİYOR

Yol durumuyla ilgili de bilgi veren Ümit, Bolu'nun Türkiye'nin en çok araç geçişi olan bölgesi durumunda bulunduğunu, her gün binlerce aracın tünelden geçtiğini belirtti.

Şu an tünelin kapalı olduğunu bildiren Ümit, şöyle devam etti:

"Tünele hemen 2-3 kilometre doğu kısmında kalan Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna veriliyor trafik. D-100 kara yolu da yoğun bir şekilde bu trafiği kaldırmaya çalışıyor şu anda. Trafik ekiplerimiz başta olmak üzere Karayollarıyla birlikte trafiği yönetmeye çalışıyorlar. Şu aşamada, özellikle zorunlu olmayan vatandaşlarımızın bu istikamete çıkmamalarını rica ediyoruz."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan ikisi ağır 17 yaralının tedavilerinin devam ettiği, 14 kişinin ise ayakta tedavi edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonrası araçların bulundukları yerden kaldırılma çalışmalarına devam edilmektedir. Bu süreçte Bolu-İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilmiştir.

Sürücülerimizin hem trafik hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için özellikle olumsuz hava şartlarında yola çıkmadan önce mutlaka araçlarının bakımını yaptırmaları, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları ve trafik kurallarına riayet etmelerini rica ederiz. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar dileriz."

Etiketler : Valilik trafik zincirleme kaza
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