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Bol su için, sebzeyi ihmal etmeyin
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18 Haziran 2024 Salı 23:28:00 - Güncelleme:18 Haziran 2024 Salı 23:28:00

Bol su için, sebzeyi ihmal etmeyin

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Kurban bayramında sıkça yapılan beslenme hatalarına değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, "Et, kesimden sonra serin bir ortamda en az 4-5 saat bekletilmeli ve en az 24 saat sonra tüketilmeli." dedi.

Yeterli miktarda su tüketilmesi gerektiğine de vurgu yapan Yiğit, sebze tüketiminin ihmal edilmemesi ve tatlı tüketiminde aşırıya kaçılmaması uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi bulduğu bu yaz günlerinde özellikle bayramda yolculuk yapacak olanlar için yeterli su tüketiminin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, "Unutmayın gazozdan, soğuk çaylardan, soğuk kahvelerden aldığınız su, vücudun ihtiyacını karşılamayacaktır. Ayrıca günlük en az 2 litre su tüketmek iştahınızı dengelemenize de yardımcı olacaktır" dedi.

Etiketler : beslenme Kurban Bayramı su sebze Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit
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