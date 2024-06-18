Bol su için, sebzeyi ihmal etmeyin

Yeterli miktarda su tüketilmesi gerektiğine de vurgu yapan Yiğit, sebze tüketiminin ihmal edilmemesi ve tatlı tüketiminde aşırıya kaçılmaması uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi bulduğu bu yaz günlerinde özellikle bayramda yolculuk yapacak olanlar için yeterli su tüketiminin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, "Unutmayın gazozdan, soğuk çaylardan, soğuk kahvelerden aldığınız su, vücudun ihtiyacını karşılamayacaktır. Ayrıca günlük en az 2 litre su tüketmek iştahınızı dengelemenize de yardımcı olacaktır" dedi.

