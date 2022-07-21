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21 Temmuz 2022 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 16:30:00

Boksla Parkinson'u nakavt ediyor

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ANTALYA'da yaşayan emekli öğretmen Zerrin Tombuloğlu (67), 2 yıl önce Parkinson hastalığına yakalandı. Hastalığın ilerlemesini durdurmak için 3 ay önce boksa başladı.

ANTALYA'da yaşayan emekli öğretmen Zerrin Tombuloğlu (67), 2 yıl önce Parkinson hastalığına yakalandı. Hastalığın ilerlemesini durdurmak için 3 ay önce boksa başladı.

Etrafındaki arkadaşlarının dalga geçmesine ve yaşına aldırmadı.

Elinde titreme ve belindeki duruş bozukluğuyla spora başlayan Tombuloğlu, yüzde 80-90 oranında iyileşme kaydetti. Büyük mutluluk yaşayan Tombuloğlu, "Parkinson olan bir arkadaşımın hiçbir spor aktivitesi yoktu. Şu an o tekerlekli sandalyede" dedi.

Antalya'da yaşayan emekli öğretmen Zerrin Tombuloğlu, 2 yıl önce Parkinson hastalığına yakalandı. Parkinson hastalığının ilerlemesini önlemek ve iyileşmesine katkı sağlamak için araştırma yapan çocukları, anneleri Zerrin Tombuloğlu'nu boksa yönlendirdi. Etrafındaki arkadaşlarının dalga geçmesine ve yaşına aldırmayan Tombuloğlu, 3 ay önce boksa başladı. Elinde titreme ve belindeki duruş bozukluğuyla spora başlayan Tombuloğlu, yüzde 80-90 oranında iyileşme kaydetti. "Artık spor yaşam şeklim" oldu diyen Zerrin Tombuloğlu, diğer hastalara da sporu önerdi.

BOKSA BAŞLADIĞI İÇİN ARKADAŞLARI DALGA GEÇTİ

Zerrin Tombuloğlu, hastalığın ellerindeki titremelerle başladığını anlattı. Yürürken kamburunun çıkmasından dolayı eleştirildiğini söyleyen Tombuloğlu, Parkinson hastalığına yakalandıktan sonra kızının yurt dışı kaynakları araştırdığını belirtti. Parkinson hastası kişilerin tedavi amaçlı boks yaptığını öğrendiklerini söyleyen Tombuloğlu, "Parkinson kas hastalığı olduğu ve denge problemi olduğu için, önce fizik tedaviye devam ettim. Sonra denemiş ve faydasını görmüş kişilerden dolayı ben de boksa başladım. Etrafımdaki arkadaşlarım epey dalga geçti. 'Ay senden korktuk artık. Yanına yanaşmayalım' dediler. Hiç düşünmediğim bir spor dalıydı, hiç aklıma gelmezdi. Dengeyi ve kas gelişimini oluşturan bir spor dalı olduğu için boksu tercih ettim. 3 aydır öğretmenimle çalışıyorum. Güzel çalışmalar yapıyoruz" dedi.

'SPOR YAŞAM ŞEKLİM OLDU'

Spor sonrası ellerindeki titremelerin yok denecek kadar azaldığına dikkati çeken Zerrin Tombuloğlu, "Spora başladıktan sonra o sorunlarım bitti. Titremem yok. Bazen çok heyecanlandığımda ara ara titremeler oluyor ama öncekine nazaran artık yok diyebilirim. Bu sporu yapmaktan mutluyum. Artık spor yaşam şeklim oldu. Yapabileceğim kadar yapacağım" diye konuştu.

Diğer hastalara da spor yapmayı öneren Tombuloğlu, "Benim bir arkadaşım da bu hastalığı yaşıyor. Özellikle hareketleri sınırlandı. Hiçbir spor aktivitesi yoktu. Şu an o tekerlekli sandalyede. Gözümün önündeki bir örnek bu. Hastaysan bu sporu yapmak zorundasın, yani spor yapmak zorundasın. Boks da bu hastalığı iyileştiren bir spor dalı" dedi.

Etiketler : Boksla Parkinson Zerrin Tombuloğlu parkinson
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