Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yangın kısa sürede söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi'nin Rumeli Hisarüstü'ndeki Güney Kampüsü'ndeki 4 katlı ahşap müzenin çatı katında saat 12.45'te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği binadaki yangın kısa sürede söndürülürken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayda binada hasar oluştu.