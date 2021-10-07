Rektörün arabasında tepinmişti! Bakın kim çıktı

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07 Ekim 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 11:30:00

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün arabasına çıkan vandal kadrolu eylemci çıktı

Kaynak: Sabah

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Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün arabasına çıplak şekilde çıkarak skandala imza atan şahıs, kadrolu eylemci çıktı. Ersin Berke G. isimli kişinin, daha önce de kışkırtıcılık içeren bu tarz eylemlerde bulunduğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan Ersin Berke G. isimli öğrenci gözaltına alındı. Üniversitede pek çok eylemde kışkırtıcılık yaptığı belirlenen şüpheli G. bugün adliyeye çıkarılacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin MAKAM aracının önünü keserek aracının üstüne çıkan provokatör öğrencinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Aracın üzerine çıkan Ersin Berke G.'nin benzer olaylar nedeniyle hakkında çok sayıda işlem yapıldığı ortaya çıktı. Yine eyleme katılan diğer öğrencilerden 7'sinin daha suç kayıtları olduğu saptandı.

Bu öğrencilerin bir önceki Rektör Melih Bulu'ya yönelik şiddet olaylarına katılanlar arasında olduğu anlaşıldı. Şüpheli bir kişinin üniversitede aktif öğrenci olmadığı belirlendi.

Emniyetteki sorguları süren şüpheliler bugün adliyeye sevk edilecek. İstanbul Valiliği de, gözaltı işlemleri ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır" denildi. 7 şüphelinin de adliyeye çıkarıldığı öğrenildi.

Etiketler : Boğaziçi Üniversitesi Ersin Berke G Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci
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