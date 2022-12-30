Boğaz ağrısı şikayetiyle polikliniğe götürülen çocuk öldü

İddiaya göre, boğaz ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürülen M.K, uygulanan tedavinin ardından evine gönderildi.

Bir süre sonra yeniden rahatsızlanması üzerine ailesi M.K'yi, yine semt polikliniğine götürdü. M.K, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'nde yaşanan olayda 7 yaşındaki çocuğun tıbbi müdahale sonrası hayatını kaybettiğinin iddia edildiği aktarıldı.

Yaşanan şüpheli ölüm olayıyla ilgili Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Konunun araştırılması için Valiliğimizin talimatıyla idari soruşturma da başlatılmıştır. Vefat eden çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.