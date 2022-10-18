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18 Ekim 2022 Salı 17:30:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 17:30:00

Boğalarla şampiyonluk yarışı

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Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Naz Türkmen yetiştirdiği boğalarla güreşe çıkıyor. Zigzaver adında bir güreşçi boğanın sahibi olan Naz 'Montofon ırkı Kara Efe adında küçük bir buzağımız vardı. İlk onunla güreşlere çıktım' dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Naz Türkmen yetiştirdiği boğalarla güreşe çıkıyor. Zigzaver adında bir güreşçi boğanın sahibi olan Naz 'Montofon ırkı Kara Efe adında küçük bir buzağımız vardı. İlk onunla güreşlere çıktım' dedi.

Kara Efe'nin ardından Zigzaver'i yetiştirdiğini anlatan Naz, "Şimdiye kadar Zigzaver ile 5 güreşe çıktım. Sadece bir yenilgimiz oldu. O da çok kilo farkı vardı. Daha nice güreşler için boğa eğitip, nice başarılar elde edeceğim" diye konuştu.

Her yıl güreş sezonunda yaklaşık 10 güreş organizasyonu gerçekleştirildiğini, güreşler öncesinde ise özel program hazırlayarak boğasını hazırladığını ifade eden Türkmen; "Güreşlere yakın yaklaşık iki buçuk ay öncesinde antrenmanlara başlıyoruz. Bu süreçte Zigzaver ile birebir kendim ilgileniyorum. Okuldayken babam bakıyor ama okuldan gelir gelmez soluğu Zigzaver'in yanında alıyorum. Ortalama her gün bir iki saat yürüyüşümüz var. Sonrasında dinlenme saatlerimiz. Beslenmesine de dikkat ediyoruz. Özel besinleri var. Güreşler sırasında çalınan davul zurnayı da çok seviyor. Müzik sesinin geldiği yere mutlaka gidip belirli bir süre yakından davul zurna dinliyor" şeklinde konuştu.

Zigzaver'i sezon içerisinde çok fazla güreşlere çıkarmamaya özen gösterdiğini de dile getiren Türkmen; "Aşırı yoğun bir güreş sezonu boğalar için iyi olmaz. Hayvanın doğasında güreşmek olsa da onları da yormamak lazım. Sonuçta onların da canı var. Aslında hayvanların bu şekilde müsabakalara çıkarılmasına bazı kesimler karşıda çıkıyor. Biz bu hayvanları zorla güreştirmiyoruz. Güreş, boğaların doğasında var. İçgüdüsel olarak güreşiyorlar. Siz bu hayvanlara sürekli bağlayarak bakamazsınız. Acı çekmesini de istemeyiz. Ama dediğim gibi hayvanın doğasında olan bir şey. Bir boğa güreşmeyecekse güreşmesi için hiç kimse onu zorlayamaz. Yani ben boğa güreşlerine karşı değilim" dedi.

Etiketler : Boğalarla şampiyonluk yarışı Milas ilçesi Naz Türkmen
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