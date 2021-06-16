Boğa terbiyecisi

Fizyoterapist Sedef Çoban, elleriyle büyüttüğü siyah montofon türü 'Çoban Efe' isimli boğasıyla toplamda 4 kupa ve 10 bin TL para ödülü kazandı. Çoban, "Sevildiğini ve değer verildiğini bilmesi Çoban Efe'ye güç veriyor" dedi.



Sedef Çoban, en büyük hedefinin 'boğa güreşlerinin olimpiyatı' niteliği taşıyan ve Artvin'de gerçekleşen şampiyonada birincilik elde etmek olduğunu söyledi. Çoban, "Çoban Efe, 5 yaşında, boğaların 20 yıl kadar yaşadığı düşünülürse, O daha çocuk sayılır ama çok güçlü bir çocuk. Bu yaşta 4 şampiyonluğu, önünde ise güreşebileceği çok yıl var. Artvin'de şampiyon olup Türkiye'nin en güçlü boğası olacağına eminim. Bunun için de elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

BAZI HAYVANSEVERLER ÖNYARGILI

Çoban, kendisi gibi boğaları güreşlere hazırlayanların, zaman zaman tepki ve eleştirilerle karşılaştığını da kaydederek, "Bence eleştirip, tepki verenler ön yargılı davranıyorlar. Boğa güreşleri sırasında hayvanlar çok ama çok nadiren yaralanır. Güreş yüzünden bir boğanın öldüğünü ne gören ne de duyan olmuştur. Ben, çok ama çok sevdiğim, gözüm gibi baktığım 'Efe'min kılına zarar gelsin istemem. Öyle bir şey olmuyor da. Atalarımızdan dedelerimizden kalma bir kültürün, geleneğin sürmesine katkıda bulunduğum için mutlu ve gururluyum" dedi.

HAYVANCILIĞA DEVAM EDECEĞİM

Çoban, geleceğine yönelik planını aktarırken ise "Fizyoterapistliği de seviyorum ama hayvancılığı daha çok seviyorum. Köyümde kalıp, hayvancılık yapmaya, güreşlere boğa hazırlamaya devam etmeyi planlıyorum" dedi. Anne ve baba Çoban da kızlarının güreşlere boğa hazırlamasından rahatsızlık değil, aksine memnuniyet duyduklarını ifade etti. Baba Çoban, "İyi ki kızımı boğa güreşlerine götürmüş, iyi ki boğa almışım. Kızımla ve başarılarıyla gurur duyuyorum. O'nun Artvin'de de birincilik kupasını kaldıracağına inanıyorum."

ENDER TÜRKKAN