Bodrum'da mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı
Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum açıklarında, 2 sığınmacı akıntıya kapılarak sürüklendi. Sığınmacılar, bölgeden geçmekte olan feribottaki insanlar tarafından kurtarıldı.
Datça-Bodrum seferini yapan feribottaki görevliler, Karaada açıklarından geçtiği sırada, denizde ilerlemeye çalışan şişme bottaki 2 kişinin el sallayarak yardım istediğini fark etti.
Bölgeye yaklaşan görevliler, atılan halat yardımıyla 2 sığınmacıyı feribota çıkararak, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim etti.
Bodrum Feribot İşletmeleri Genel Müdürü Metin Önder, AA muhabirine, yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 2 sığınmacının kurtarıldığını anlattı.
Bottakilerin ellerini kullanarak ilerlemeye çalıştığını ifade eden Önder, "Akıntı nedeniyle hareket kabiliyetlerini kaybedip sürüklenmeye başlamışlar." dedi.
Öte yandan sağlık durumları iyi olan sığınmacıların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.