Bodrum'da Hint düğünü modası

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki lüks turistik tesislerde, 3 gün 3 gece süren ve renkli görüntülere sahne olan Hint düğünleri düzenleniyor. Hint geleneklerine göre yapılan düğünlerde davetliler kendileri için hazırlanan etkinliklerle, yeşilin ve mavinin buluştuğu 5 yıldızlı otellerin sahilinde unutulmaz anlara şahitlik ediyor.



İlçede son olarak Dubai'de inşaat ve enerji sektöründe faaliyet gösteren Kataria ve Vaswani ailelerinin kızları Anisha ve oğulları Shaan için bir otelde Hint düğünü organize edildi.

Yaklaşık 600 davetlinin katıldığı düğünde çiçek süslemeleri, podyum tasarımları ve halı kaplamalarının da olduğu 45 tır malzeme kullanıldı.

Inventum Global'in Hint Düğünleri Müdürü Mustafa Onat, organizasyon için 8 aydır çalıştıklarını söyledi.

Ekibindeki 20 kişinin sadece bu düğün için çalıştığını belirten Onat, "Planlaması oldukça uzun süren bir iş. Otelin içerisinde 9 ayrı alanda etkinlik yapılıyor. Hindistan, Dubai ve Avrupa'da ses getirecek bir düğünü yaptığımız için çok mutluyuz. Gelinin babası dünyanın en zengin 50 Hintlisi arasında yer alıyor." dedi.

Onat, düğüne Hindistan, ABD ve Avrupa'dan çoğu misafirin kendi özel jetleriyle geldiğini ve otele davetliler dışında müşteri kabul edilmediğini aktardı.

Kovid-19 salgınından sonra Hint düğünü organizasyonlarının çok hızlı ilerlediğini ve çok fazla talep almaya başladıklarını anlatan Onat, geçen yıl 40 kadar düğün yaptıklarını kaydetti.

Turizmin bu alanında daha iyi yerlere gelineceğine inandığını dile getiren Onat, "Bodrum'da bu yıl 20 düğün organize ettik. Türkiye'de 2023 için planladığımız 50 düğün var. 2024'te de 100'ün üzerinde düğün yapmayı planlıyoruz. Bunun için gerekli altyapıları oluşturuyoruz. Hindistan'dan gelen misafirlerimize Türkiye, otel kalitesi ve misafirperverliğiyle çok uyuyor. Bodrum'daki düğünler oldukça iyi geçiyor. Misafirlerimizi burada memnun bir şekilde ağırlamak bizim için de büyük bir başarı." diye konuştu.