VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski kocası dehşeti yaşatmıştı! Suç duyurusunda bulundu
AB ve Orta Asya liderleri ilk kez bir arada
İçişleri Bakanlığından, Ayvalık Belediyesi ile belediye iştiraki şirket hakkında soruşturma
ECB Başkanı Lagarde: Yüksek enflasyon, harcamalara ve üretime zarar veriyor
Fatih Sultan Mehmet madalyonu 38 bin sterline satıldı
Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
Nefes-2 Operasyonu'nda 309 şüpheli yakalandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yıl sonu hedefimiz 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir
Maden kazası soruşturması: 25 gözaltı kararı
Türkiye'de 19. yılını dolduran BES son 10 yılda 17 kat büyüdü
Diyarbakır'da "Millet Kütüphanesi"nin temeli atıldı
Yeni birimlerin açılmasıyla aile hekimi başına düşen kişi sayısı azalacak
"Doğu Akdeniz'deki imkanlardan herkes faydalanmalı"
"İnmenin üç erken belirtisinde hemen 112'yi arayın" uyarısı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Liralaşma odaklı yaklaşım sergilenmeye devam e...
Yunanistan'daki 29 Ekim Resepsiyonu'na tehdit telefonu
Elon Musk Twitter'ı satın aldığını açıkladı
"KPSS soruşturmasının ön incelemesini yaptık ve savcılığa verdik"
Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'te açılış heyecanı yaşanıyor
Belçika'da eczanelerde ilaç krizi yaşanıyor
Azerbaycan'da, Fransa'da görüşülecek, ülkeye yaptırım öngören karara karşı imza kampanyası başlatıldı
At yarışında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da yapılacak
Başkan Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti
AK Parti'de Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi
27 Ekim 2022 Perşembe 16:21:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 16:21:00

Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede

Kaynak: AA

ABONE OL

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve babanın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Genç kızın annesi T.S, babası M.H.S, ablası F.K. ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, jandarma araçlarıyla adliyeye getirildi.

Baba M.H.S, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin sorusu üzerine, kızının ölümüyle ilgili R.K'den şüphelendiğini, eşinden ise şüphelenmediğini ifade etti.

Anne T.S. de kızının ölümüyle kendisinin ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Bu katili hep birlikte bulacağız." ifadesini kullandı.

Ailenin ihbarı üzerine 24 Ocak'ta Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen jandarma olay yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğu tespit edilmişti.

Genç kızın gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlatmış, anne T.S. ve baba M.H.S. İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından 25 Ekim'de jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Bodrum ilçesine getirilmişti. Diğer 7 şüpheli ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden maktulün amcası E.S, yengesi N.S, kuzeni G.S, ağabeyi M.S. ve eniştesi D.K. dün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler : bodrum genç kız cinayet
Titremiş korkmuş haldeydi

Titremiş korkmuş haldeydi
Tuba'yı geçti

Tuba'yı geçti
İlhan Şeşen'den şarkı

İlhan Şeşen'den şarkı
Ailenin düetisyeni

Ailenin düetisyeni
Sahnede fenalaştı

Sahnede fenalaştı
Artık bir kedisi var

Artık bir kedisi var
Provalarda eşi yanında

Provalarda eşi yanında
Türk Telekom Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ı hayranlarıyla buluşturdu

Türk Telekom Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ı hayranlarıyla buluşturdu
Aşk yeniden doğdu

Aşk yeniden doğdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX