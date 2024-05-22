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22 Mayıs 2024 Çarşamba 17:53:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 17:53:00

Bodrum'a turist akını

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyerle 2355 yolcu geldi. ABD ve İngiltere vatandaşlarının oluşturduğu turistler sahil bandında yürüyüş yaptı.

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metrelik, 2355 yolcusu ve 1140 personeli bulunan dev gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Gemiden inen, çoğunluğunu ABD ve İngiltere vatandaşlarının oluşturduğu turistler sahil bandında yürüyüş yaptı.

Hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yapan yolculardan bazıları da tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Geminin gece saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Etiketler : Muğla Bodrum Turist
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