23 Kasım 2022 Çarşamba 00:25:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 00:25:00
Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli
Kaynak: AA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yarın yapılması planlanan Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bodrum-Datça ile yarın gerçekleştirilecek Datça-Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.
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