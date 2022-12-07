Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi ve sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 37 düzensiz göçmen bota alınarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.