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07 Aralık 2022 Çarşamba 21:18:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 21:18:00

Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakalanan 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi ve sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 37 düzensiz göçmen bota alınarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : Muğla Bodrum ilçesi göçmen
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