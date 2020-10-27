Acı haberi kızı duyurdu! Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Karagöz'ün ölüm haberini kızı Zeynep Karagöz, sosyal medya hesabından, "Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..." notuyla duyurdu.

Hikmet Karagöz Bizimkiler dizisinde Abbas karakteriyle tanınıyordu.

HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 31 Aralık 1946 tarihinde dünyaya geldi. 1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol aldı.

1971 yılında sanata yaklaşımını etkileyecek Altan Erbulak’la tanıştı. 1974 TRT’de ilk dizisine başladı. Tiyatrolardaki kriz nedeniyle, Kocamustafapaşa’da “tabela atölyesi” açtı. 1979 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarına girdi. 1980 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarından istifa etti.

1982 İlk sinema filminde rol aldı. 1986 tiyatroda oynamayı bıraktı ama Bodrum’da resme başladı. 1989 yılında “Bizimkiler” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bu dizideki Abbas rolüyle yıldızı parladı.