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30 Ocak 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 18:00:00

Bitlis'te sıra dışı etkinlik: Dondurucu soğukta yüzdüler

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Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te Beşminare Akademisi Derneği üyeleri, doğal kaynak suyuyla beslenen havuzda yüzdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te Beşminare Akademisi Derneği üyeleri, doğal kaynak suyuyla beslenen havuzda yüzdü.

Bitlis-Mutki kara yolundaki Altınkalbur mesire alanında bir araya gelen grup, bölgenin turizme kazandırılması için düzenledikleri etkinliklerin süreceğini söyledi.

Etiketler : Bitlis Beşminare Akademisi Derneği Bitlis-Mutki kara yolu
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