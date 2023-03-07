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07 Mart 2023 Salı 00:54:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 00:54:00

Bitlis'te otomobil duvara çarptı: 4 yaralı

Kaynak: AA

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Bitlis'te otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bitlis'te Hızır Koçyiğit yönetimindeki otomobil, Ahmet Eren Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 yaralı, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler : bitlis kaza otomobil

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