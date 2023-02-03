Bitlis'te kar kalınlığı 168 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Bitlis'te, belediye ekipleri vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Beşminare Mahallesi'nde yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere, kentte kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kar kalınlığının 168 santimetreye ulaştığını dile getiren Tanğlay, şöyle konuştu:

"Bütün personelimiz ve iş makinelerimizle sahadayız. 55 araç ve 80 personelle kar çalışması yürütüyoruz. Hiçbir yolumuz kapalı değil. Ana yollarımız ve ara arterlerin tamamı açık. Bitlis'te karın yağmasını bekliyorduk çünkü su sıkıntılarımız vardı. Pazar ve pazartesi 50-55 santimetre civarında kar bekliyoruz. Personelimiz gece gündüz çalışıyor. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat sağlayabilmeleri için 24 saat sahadayız."

Vatandaşlardan araç parklarına dikkat etmelerini, zor durumda kalmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını isteyen Tanğlay, ulaşımda aksamaları olmaması için tüm imkanlarıyla seferber olduklarını ifade etti.

Tanğlay, 15 gün önce Bitlis'te 3 su kaynağının kuruduğu yönünde açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak, "Başhan ve Çelikan köyleri ile Duav Yaylası'nda su kaynaklarımızın kuruduğunu söylemiştik. Şu an itibarıyla 9 sondajımız çalışıyor. Bu yağışların faydası olacaktır. Toprak bu suyu emdikten sonra kaynaklarımız dolacak. Su ile ilgili sıkıntı yaşamayız diye düşünüyoruz." dedi.