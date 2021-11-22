Bitlis'te 13 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Kaynak: AA
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 13 köy ve bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Bitlis'in merkez ve Mutki ilçesine yürütülen terör operasyonları nedeniyle 13 köy ve mezralarda 18 Kasım'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 4 gün süren yasağın ardından bugün sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis İli Merkez ve Mutki İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 17.00'dan itibaren ilan edilen "Sokağa Çıkma Yasağı" 22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 20.00'dan itibaren kaldırılmıştır."
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