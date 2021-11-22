Bitlis'te 13 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

Bitlis'in merkez ve Mutki ilçesine yürütülen terör operasyonları nedeniyle 13 köy ve mezralarda 18 Kasım'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 4 gün süren yasağın ardından bugün sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis İli Merkez ve Mutki İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 17.00'dan itibaren ilan edilen "Sokağa Çıkma Yasağı" 22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 20.00'dan itibaren kaldırılmıştır."