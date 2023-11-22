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22 Kasım 2023 Çarşamba 07:09:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 07:09:00

Bitki çaylarının da son kullanma tarihi var

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Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kış çayı hazırlarken; yaprakların, çiçeklerin demlenip, köklerin, kabukların ve meyvelerin kaynatılması gerektiğini söyledi.

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kış çayı hazırlarken; yaprakların, çiçeklerin demlenip, köklerin, kabukların ve meyvelerin kaynatılması gerektiğini söyledi.

Her bitki çayının bir son kullanma tarihi olduğuna dikkat çeken Arslan, "Bitki çayları güvendiğimiz yerlerden alınmalı, depolandığı ortamın kuru, serin ve ışıktan uzak olup olmadığı sorgulanmalıdır. Üzerinde son kullanma tarihi olmayan, açıkta satılan, tazeliğine güvenmediğimiz bitki çayları tüketilmemelidir. Bitki çaylarının da bir son kullanma tarihi olduğu unutulmamalı, uzun süre muhafaza edilmemelidir" dedi.

Etiketler : bitki çayı son kullanma tarihi kış çayı
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