Bisikletli sera yolculuğu
Antalya Serik'de seralarda çalışan kadınlar, firmanın kendilerine dağıttığı bisikletle hem iş yerlerine geliyor hem de gün içinde domates, biber, patlıcan ve salatalık seraları arasında pedal çeviriyor.
Antalya Serik'de seralarda çalışan kadınlar, firmanın kendilerine dağıttığı bisikletle hem iş yerlerine geliyor hem de gün içinde domates, biber, patlıcan ve salatalık seraları arasında pedal çeviriyor.
Şirketin AR-GE çalışmasının yapıldığı alanda titizlikle işlerini yürüten kadınlar, ilk etapta çekingen yaklaştıkları bisiklet kullanımını sonrasında yaşam biçimi haline getirdi.
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