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30 Haziran 2023 Cuma 16:02:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 16:02:00

Birecik'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.

Bayram ziyareti için Gaziantep'ten Birecik ilçesi kırsalındaki Ziyaret Mahallesi'ne gelen Yavuz ailesinden 5 kişi serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınanlardan Baran Yavuz (16) ve Müslüm Yavuz (43) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer 3 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

Etiketler : şanlıurfa birecik fırat nehri boğulma olayı
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