Birecik'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.
Bayram ziyareti için Gaziantep'ten Birecik ilçesi kırsalındaki Ziyaret Mahallesi'ne gelen Yavuz ailesinden 5 kişi serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.
Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınanlardan Baran Yavuz (16) ve Müslüm Yavuz (43) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer 3 kişinin ise tedavileri devam ediyor.