Birçok ilde hamile ve engellilere kar izni

Birçok ilde hamile ve engellilere kar izni

Yurt genelinde soğuk ve kar yağışlı hava günden güne etkisini artıyor. Çok sayıda il beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda da zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor.

Yeni haftada da devam etmesi beklenen illerde çalışan personeller için valilikler ek tedbir kararları aldı.

Aksaray

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilere yarın ve salı günü idari izin verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin yarın ve 25 Ocak Salı günü iki gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Ayrıca, 24-25 Ocak'ta kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan iş ve işlemlerin kesintisiz devamının sağlanarak, vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde asgari personel çalıştırılması ve esnek çalışma saatlerinin uygulanmasına karar verilmişti"

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan bayan kamu görevlilerinin 5 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkili olduğu belirtildi.

Buna bağlı olarak olumsuz hava koşullarının hafta boyunca devam edeceği kaydedilen açıklamada, "24-28 Ocak tarihleri arasında engelli, hamile ve 3 yaş altı çocuğu olan bayan kamu görevlilerimiz 5 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Sürücü Kursları, Halk Eğitim Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerimiz de aynı tarihlerde tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Denizli

Denizli'de olumsuz hava şartları nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin, yarın idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının ülkeyi etkisi altına aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Eskişehir

Eskişehir'de devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak'ta idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bilecik

Bilecik'te devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz kar yağışı ve buzlanma nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" denildi.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarından itibaren hamile, engelli ve 3 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine 5 gün idari izin verildiğini söyledi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceğini belirtti.

Bu yüzden bir dizi tedbir alındığını belirten Gül, "Hamile, engelli ve üç yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verilmiştir. Halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de aynı tarihlerde tatil edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Niğde

Niğde'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele, 5 gün idari izin verildiği aç

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceği belirtildi.

Bu nedenle birtakım tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar 24-28 Ocak arasında idari izinli sayılacak" denildi.

Nevşehir

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 24 Ocak Pazartesi idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

Sivas

Sivas'ta yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olanların 24 ve 25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle hamile, engelli ve 4 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerine 1 gün idari izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Hamile, engelli ve 4 yaş altı bebeği bulunan kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi.

Kırşehir

Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle hamile ve engelli kamu görevlilerinin 3 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşullarının devam edeceği aktarılan açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimizde devam edecek kar yağışı ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personellerimiz 24-25-26 Ocak 2022 tarihlerinde 3 gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele yarın idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazlı açıklamada, soğuk hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli kamu personelinin, yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamilelerin 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde (Pazartesi-Salı) idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Konya

Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelliler ile 3 yaş altı çocuğu bulunan kadınlar 5 gün süreyle izinli olacak.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle "Hamile, engelli, 3 yaş altı çocuğu bulunan kadın (istisnai kurumlar hariç) ve harp malulü, gazilerden (% 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 24 Ocak'tan itibaren 5 gün süreyle idari izin verilmiştir." denildi.

Erzincan

Erzincan Valisi Mehmet Makas, valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşulları ve buzlanmalar nedeniyle il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını belirtti.

Tunceli

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışının kentte hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 24 Ocak pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karaman

Karaman'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelliler ile 3 yaş altı çocuğu bulunan kadınlar 3 gün süreyle izinli olacak.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle hamile, engelli, 3 yaş altı çocuğu bulunan kadın (istisnai kurumlar hariç) ve harp malulü, gazilerden (yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 24 Ocak'tan itibaren 3 gün idari izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin 24 Ocak'tan itibaren 3 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.