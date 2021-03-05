Birbirlerine ‘el-ayak' oldular

Protez bacak sayesinde yürüyebilen Çağlar, tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan arkadaşı Erten'e ihtiyaç duyduğu anda destek olurken, Erten de soyunma odasında Çağlar'ın protez bacaklarını çıkarıyor, bonesini ve gözlüğünü takıyor.



Doğuştan iki bacağı olmayan bedensel engelli 18 yaşındaki Şan Erten ve elektrik akımına kapılan arkadaşını kurtarmak isterken elektrik çarpması sonucu 11 yaşında kolları ile bacaklarını kaybeden 30 yaşındaki Hacı Çağlar'ın hayatı, 3 yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yüzme kursunda kesişti. Çağlar ve Erten, yüzme antrenörü ve Siirt Bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Halil Taş'ın tavsiyesi üzerine başladıkları yüzmede hem milli takım seçmeleri için kulaç atıyor hem de fedakarlıklarıyla çevrelerine örnek oluyor. Protez bacak sayesinde yürüyebilen Çağlar, tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan arkadaşı Erten'e ihtiyaç duyduğu anda destek olurken, Erten de soyunma odasında Çağlar'ın protez bacaklarını çıkarıyor, bonesini ve gözlüğünü takıyor. Gençlerin engelleri aşmak için birbirlerine destek verirken paylaştığı görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Şan Erten, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yarı olimpik yüzme havuzunda milli forma hayaliyle arkadaşlarıyla antrenman yaptığını söyledi. Arkadaşı Çağlar ile tanıştıktan sonra her zaman ona destek çıktığını anlatan Erten, "Tanıştıktan sonra ben ona yardımcı oluyorum, o da bana yardımcı oluyor. Elbiselerini giyip çıkarmada, havuza hazırlanmasında ona yardımcı oluyorum. O da sağ olsun bana yardımcı oluyor. Bundan da çok mutluyuz. Ben ona o da bana el ayak oluyor. Allah ondan razı olsun." dedi. Çağlar ile bundan sonra da birlikte hareket edeceğini dile getiren Erten, şunları kaydetti: "İkimizin aşamayacağı hiçbir engel yok. Bugüne kadar bütün engelleri beraber aştık ve bundan sonra devam edeceğiz. İkimizin de büyük hedefleri var. Milli takıma birlikte seçilmek istiyoruz. İnşallah bu şekilde Avrupa ve Dünya şampiyonalarına gitmek nasip olur. Bunun için de elimizden geldiğinde çalışıyoruz. Bazı engelli arkadaşlarımız eve kapanırken biz buraya gelip şampiyonalara hazırlanıyoruz." Erten, yürümek istediğini ve yetkililerden protez bacak desteği beklediğini sözlerine ekledi.

Hacı Çağlar da yüzmede hedeflerine kavuşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Erten ile tanışmaktan son derece memnun olduğunu vurgulayan Çağlar, "Şan ile yakın arkadaşız. O, benim protez bacaklarımı çıkarıyor, ben ona tekerlekli sandalye sürerken yardım ediyorum. Bütün engelleri birlikte aşıyoruz. Elbiselerimi ve protezlerimi çıkarırken zorlanıyordum ama onun sayesinde bunu aştık. Yüzmeye birlikte gelip buradan da birlikte çıkıyoruz." diye konuştu. Yüzme antrenörü ve dernek başkanı Halil Taş da dernek bünyesindeki 33 sporcuyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Engellilerin hedefleri önünde hiçbir şeyi engel olarak görmemesi gerektiğinin altını çizen Taş, buna en güzel örneğin Erten ve Çağlar olduğunu dile getirdi. Daha önce engelli sporcuları tek tek giydirip yüzmeye hazırladığını anlatan Taş, "Fakat şu an onlar birbirlerine destek oluyor. Sadece havuzda değil dışarıda da her zaman engelleri birlikte aşıyorlar. Bu durum aileler arasında da kaynaşmaya vesile oldu." ifadelerini kullandı.