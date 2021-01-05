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05 Ocak 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2021 Salı 18:00:00

Bir yılda 2 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük! 12 yaşındaki gururumuz

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Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi alan 12 yaşındaki Cansu Sara Takmaz, geçen yıl İtalya, Almanya, Estonya ve Macaristan'da düzenlenen 6 yarışmada 2 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük kazandı.

PİYANODAN KEMANA GEÇTİ

Antalya'da yaşayan Cansu Sara Takmaz, anaokulunda piyano eğitimi almaya başladı. Öğretmeninin yönlendirmesiyle Antalya Devlet Konservatuvarı sınavına giren Cansu, sınavı kazandıktan sonra da öğretmenlerinin değerlendirmesiyle keman çalmaya başladı. Şu an konservatuvarda yarı zamanlı 7'nci sınıf öğrencisi olan Cansu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece aldı.

ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ

Cansu, 2020 yılında 6 uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etti. Koronavirüs nedeniyle online yapılan İtalya’daki 'Play Festival And Contest' ve 'Citta di Barletta' yarışmalarında birinci, Estonya'daki ‘Music and Stars Awars’ ve 'Odin International Music Competition' yarışmalarında ikinci ve Macaristan'daki 'Danubia Talesnts International Music Competition' yarışmasında üçüncü oldu.

ÖDÜL YAĞMURU 2017’DE BAŞLADI

Geçen yıl Hamburg'da 5'inci Uluslararası Stage 4 Kids Festivali'nde sahneye çıkıp keman solist kategorisinde konser veren Cansu, 2017'de Uluslararası Harmony Yarışması'nda ikincilik ve Uluslararası Genç Yetenekler Yarışması'nda üçüncülük ile en genç yarışmacı ödülünü aldı. 2019’da ise'4'üncü Paris International Music Competition Yarışması'nda ikincilik, Kamerton-Soloist International Competition for Performing Arts Yarışması'nda birincilik ve Erivan Senfoni Orkestrası'yla solist olarak sahneye çıkma ödüllerini kazandı. Cansu aynı yıl Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'yla solist olarak sahneye çıkma fırsatını yakaladı.

Kuzeni ve öğretmeninden aldığı ödünç kemanla katıldığı yarışmalarda dereceler elde eden Cansu Sara Takmaz'a, anneannesi Nevin Zehra Zeren keman hediye etti.

Etiketler : Cansu Sara Takmaz keman piyano
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