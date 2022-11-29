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29 Kasım 2022 Salı 07:07:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 07:07:00

Bir yemin ettim ki dönemem

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Meslektaşı Salih Birkan Arı ile nikah masasında 'hastalıkta ve sağlıkta' sözü veren doktor Pelin Mutlu Arı bir ay sonra lösemi olduğunu öğrendi. Zorlu günleri, sözünden dönmeyen eşinin desteği ve yaşam enerjisiyle geride bıraktı.

Meslektaşı Salih Birkan Arı ile nikah masasında 'hastalıkta ve sağlıkta' sözü veren doktor Pelin Mutlu Arı bir ay sonra lösemi olduğunu öğrendi. Zorlu günleri, sözünden dönmeyen eşinin desteği ve yaşam enerjisiyle geride bıraktı.

BALAYINDAN DÖNER DÖNMEZ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 26 yaşındaki Dr. Pelin Mutlu Arı, öğrencilik döneminden arkadaşı Dr. Salih Birkan Arı ile evlilik hazırlıkları yaptığı sırada kemik ağrıları yaşamaya başladı. Haziranda dünyaevine giren ve kanser olduğundan habersiz, ağrı kesicilerle sıkıntılarını gidermeye çalışan Arı, balayı dönüşü, artık dayanılmaz hale gelen ağrıları nedeniyle kontrole girdi.

HAYATTAKİ EN BÜYÜK ŞANSIYMIŞ

Yapılan biyopside lösemi ve buna eşlik eden kromozom bozukluğu yaşadığı belirlenen 26 yaşındaki doktor, temmuz ayından bu yana eşiyle omuz omuza vererek sürdürdüğü kanserle mücadelesini yendi. Arı, "5 Temmuz'da tanı aldım. Bu sırada bir aylık evliydik, kemoterapi alacaktım ve bu nedenle ömür boyu çocuğumuz olmayabilirdi. Acilen embriyolarımızı dondurduk. 22 Temmuz'da ilk kemoterapimi aldım. Eşim hayattaki en büyük şansımmış. Bu süreçte çok iyi anladım" dedi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi asistanı olan 30 yaşındaki Dr. Salih Birkan Arı "Kimse evliliğinin ilk aylarında böyle bir şey yaşayacağını düşünmez ama biz, 'Bunu beraber atlatacağız, hastalıkta sağlıkta' diyerek kenetlendik" dedi.

Etiketler : salih birkan arı pelin mutlu arı lösemi
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